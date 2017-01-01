Боеприпасы, которые имеют российское происхождение, находились в полуразрушенной пристройке, расположенной вблизи гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем.

В Донецкой области обнаружили тайник сепаратистов с артиллерийскими снарядами dpsu.gov.ua

В Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов с артиллерийскими снарядами. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

В тайнике были восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

"Боеприпасы находились в полуразрушенной пристройке, расположенной вблизи гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Обнаружить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, почувствовавшей схрон посреди заброшенных ульев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, указанные боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории. Их передали саперам 30 механизированной бригады ВСУ для уничтожения.

Cмотрите фотогалерею: Под Донецком нашли тайник со снарядами

Ранее в районе проведения АТО в Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с Нацполицией и ВСУ обнаружили пять тайников с оружием и боеприпасами.

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