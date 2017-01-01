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Полиция начала операцию изъятия незаконного оружия

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В Украине дан старт проведения в течение марта-мая профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у граждан оружия.
Пистолет
Пистолет
Getty Images
 
Национальная полиция Украины проведет профилактические мероприятия по изъятию у граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки весной текущего года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook во вторник, 27 марта.
 
"Сегодня во время видеоселекторного совещания руководства Национальной полиции Украины был дан старт проведения на территории государства в течение марта-мая 2018 профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у наших граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки", – написал он.
 
Аброськин подчеркнул, что от "качественной работы полиции и понимания, и помощи граждан зависит спокойствие и безопасность не только на наших улицах, но и в собственных домах мирных жителей".

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Напомним, ранее во время обыска у жителя Одесской области правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.

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Теги: Украина, оружие, полиция, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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