Полиция начала операцию изъятия незаконного оружия

В Украине дан старт проведения в течение марта-мая профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у граждан оружия.

Национальная полиция Украины проведет профилактические мероприятия по изъятию у граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки весной текущего года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook во вторник, 27 марта.

"Сегодня во время видеоселекторного совещания руководства Национальной полиции Украины был дан старт проведения на территории государства в течение марта-мая 2018 профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у наших граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки", – написал он.





Парасюк в Раде отказался сдавать оружие Аброськин подчеркнул, что от "качественной работы полиции и понимания, и помощи граждан зависит спокойствие и безопасность не только на наших улицах, но и в собственных домах мирных жителей".

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