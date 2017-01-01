В Хмельницкой области задержаны подпольные торговцы оружием

В ходе обысков полицейские изъяли автоматы Калашникова, пистолеты различных марок, винтовки, самодельные огнестрельные устройств в виде авторучек, разнокалиберные патроны, боевые гранаты.

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила полиция области.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев оперативники разрабатывали спецоперацию по задержанию злоумышленников, вычисляли возможные места хранения арсенала.

"С целью формирования доказательной базы правоохранители провели ряд оперативных закупок оружия, среди которых был автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет с устройствами для бесшумной стрельбы, самодельные устройства для отстрела патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов Калашникова, восемь пистолетов различных марок, четыре винтовки, пять самодельных огнестрельных устройств в виде авторучек, значительное количество разнокалиберных патронов, боевые гранаты, около 700 г тротила и денежные средства.

Также у одного из членов группы изъято разнообразные детали, оборудование и схемы для изготовления и переработки оружия.

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

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Ранее во время обыска у жителя Одесской области правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.

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