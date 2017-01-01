Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев призвал Совбез ООН действовать по вопросу миротворцев на Донбассе

Комментариев: 0
Для решения военного конфликта в Украине необходимы срочные действия как со стороны Совбеза ООН, так и со стороны генсека организации.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко
Getty Images

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным действиям по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс. Об этом он заявил во время открытых дебатов по вопросам миротворческих операций, сообщается на сайте представительства.

"Более четырех лет ситуация в моей стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято", – отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что срочно необходимы конкретные действия - как со стороны Совета Безопасности, так и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза", – указал Ельченко.

Киев хочет 20 тысяч "голубых касок" для Донбасса

Ранее сообщалось, что Вашингтон призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Миротворцы, ООН, донбасс, миротворцы ООН, совет безопасности оон, совбез, Ельченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь