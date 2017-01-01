Киев призвал Совбез ООН действовать по вопросу миротворцев на Донбассе

Для решения военного конфликта в Украине необходимы срочные действия как со стороны Совбеза ООН, так и со стороны генсека организации.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным действиям по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс. Об этом он заявил во время открытых дебатов по вопросам миротворческих операций, сообщается на сайте представительства.

"Более четырех лет ситуация в моей стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято", – отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что срочно необходимы конкретные действия - как со стороны Совета Безопасности, так и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза", – указал Ельченко.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе.

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