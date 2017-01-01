Киев призвал Совбез ООН действовать по вопросу миротворцев на Донбассе
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным действиям по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс. Об этом он заявил во время открытых дебатов по вопросам миротворческих операций, сообщается на сайте представительства.
Он подчеркнул, что срочно необходимы конкретные действия - как со стороны Совета Безопасности, так и генсека ООН Антониу Гутерриша.
"На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза", – указал Ельченко.
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Ранее сообщалось, что Вашингтон призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе.
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