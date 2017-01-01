В зоне АТО более 50 обстрелов – штаб

Сепаратисты применили артиллерию по позициям ВСУ в Широкино, а также активно применяли миномет на донецком и луганском направлениях.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в четверг, 29 марта.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностями", – говорится в сводке.

Так, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП – по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

Также 82 мм минометы сепаратисты применяли вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем были обстреляны позиции возле Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков.

Также огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия – в районе шахты Бутовка и Новомихайловка.

На луганском направлении 82 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы применялись возле Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам Счастья.

Напомним, за сутки 27 марта в зоне АТО зафиксировали 32 вражеских обстрела. Тогда у ВСУ также не было потерь.

Ранее трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта.

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