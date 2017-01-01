НМУ им. Богомольца просит Гройсмана прекратить преследование Амосовой

В заявлении говорится, что в конце 2017 – начале 2018 гг. в отношении НМУ и ректора Амосовой началась кампания по дискредитации.

Коллектив Национального медуниверситета им. Богомольца обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой обратить внимание на неправовую деятельность Минздрава и прекратить преследование ректора НМУ Екатерины Амосовой.

В заявлении говорится, что в конце 2017 – начале 2018 гг. в отношении НМУ и ректора Амосовой началась кампания по дискредитации, к которой присоединился Минздрав.

Напомним, Минздрав обвинил Амосову в срыве лицензионного интегрированного экзамена “Крок-1“ для студентов стоматологов. “Назначенная Минздравом комиссия не смогла доказать “нарушения“ со стороны ректора, министерство трижды (!) вопреки существующим правилам, отстраняет Амосову К.М. от исполнения обязанностей, дезорганизуя деятельность университета и склоняя Амосову к досрочной безосновательной отставке“, - говорится в письме.

Под письмом поставили подписи: глава наблюдательного совета – глава комитета Нацпремии имени Шевченко Юрий Щербак, митрополит УПЦ КП Димитрий, директор института нейрохирургии имени Ромоданова Евгений Педаченко и директор Киевского драмтеатра на Подоле Виталий Малахов.

Напомним, Минздрав 20 февраля отстранил Амосову от руководства НМУ им. А. Богомольца. Сама ректор называет причиной своего отстранения давление со стороны Министерства здравоохранения и в частности Центра тестирования.