МИД прокомментировало высылку украинских дипломатов из РФ

В министерстве считают изгнание 13 украинских дипломатов из России ожидаемым шагом. При этом Украина продолжит объявлять персонами нон-грата всех, кто будет вредить стране.

Украина и дальше будет продолжать противодействовать подрывной деятельности Российской Федерации и объявлять персонами нон-грата лиц, причастных к неправомерным действиям. Так в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высылку 13 украинских дипломатов.

"Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже длительное время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - говорится в заявлении.

Однако, как отмечает МИД, российские дипломаты "осуществляли в нашем государстве деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Это был жест солидарности с партнерами, ответ на обоснованные подозрения относительно ответственности России за совершение грубого нарушения международного права и режима нераспространения - применение оружия массового поражения против гражданского населения в мирное время. Следует особо подчеркнуть, что это первый дерзкий случай применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отмечают, что трагедия Солсбери (Великобритания) является продолжением агрессивной политики Москвы, направленной на нарушение суверенитета иностранных государств и подрыва международного правопорядка.

"Украина предпринимает и будет и впредь принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системному и постоянному вмешательству, подрывным действиям РФ в дела Украины, в т.ч. путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям", - добавили в ведомстве.

Напомним, Российская Федерация объявила о высылке 13 украинских дипломатов.

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