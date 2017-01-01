В Полтаве радикалы сорвали тренинг по работе с ЛГБТ

Активисты выступают за традиционные семейные ценности.

В субботу, 31 марта активисты Нацкорпуса сорвали тренинг Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Активисты выступают против признания идеологии ЛГБТ facebook.com/nationalcorps.poltava

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“Активисты Национального Корпуса сорвали шабаш радикальных либералов. Мы не позволим признание идеологии ЛГБТ. Национальный Корпус выступает за традиционные семейные ценности и считает такие меры циничным игнорированием волеизъявления большинства граждан. Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе. Мы строим здоровую нацию“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, кто финансирует Нацдружины.