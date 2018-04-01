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Саакашвили готовится к возвращению в Украину

Комментариев: 1
По словам лидера движения Рух новых сил, сейчас он ездит по Европе и проводит встречи. "У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч", – отметил Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Getty Images

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину", – сказал политик в эфире NewsOne в пятницу, 30 марта.

Саакашвили также рассказал, что сейчас ездит по Европе и проводит встречи.

"У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры, и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине", – сообщил политик.

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Напомним, 12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Позже стало известно, что политик находится в Нидерландах и получил там удостоверение личности.

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Теги: Украина, Саакашвили, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wnt    01.04.2018, 00:26
Оценка:  +1
wnt
Через какую границу он будет прорываться на этот раз?
BOM-BOM    01.04.2018, 00:55
Оценка:  0
BOM-BOM
через финскую
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