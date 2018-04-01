В Мариуполе фанаты подрались с полицией

Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.

Во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения. Как сообщает UA-Футбол, полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо, после чего на их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд.

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По данным СМИ, в сторону сотрудников полиции летели камни.

В то же время Новости Донбасса информируют, что на трибунах в районе секторов с киевскими ультрас взорвали взрывпакет. После этого началась потасовка между болельщиками обеих команд, которая продолжилась за пределами стадиона.

Публикация от Общественное ТВ Донбасса (@donbaspublictv) 1 Апр 2018 в 8:43 PDT

По информации Сайта города Мариуполя, конфликт был исчерпан при участии губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По предварительной информации, задержанных среди мариупольских фанатов нет. Киевлян в сопровождении полиции отвезли на ж/д вокзал.

Отметим, футбольный матч завершился победой киевского клуба со счетом 2:3. На стадионе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.