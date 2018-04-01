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В Мариуполе фанаты подрались с полицией

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Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.
В сторону сотрудников полиции летели камни
В сторону сотрудников полиции летели камни
Сайт города Мариуполя

Во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения. Как сообщает UA-Футбол, полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо, после чего на их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд.

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По данным СМИ, в сторону сотрудников полиции летели камни.

В то же время Новости Донбасса информируют, что на трибунах в районе секторов с киевскими ультрас взорвали взрывпакет. После этого началась потасовка между болельщиками обеих команд, которая продолжилась за пределами стадиона.

 

По информации Сайта города Мариуполя, конфликт был исчерпан при участии губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По предварительной информации, задержанных среди мариупольских фанатов нет. Киевлян в сопровождении полиции отвезли на ж/д вокзал.

Отметим, футбольный матч завершился победой киевского клуба со счетом 2:3. На стадионе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: футбол, полиция, Донецкая область, Порошенко, Мариуполь, фанаты, столкновения, ультрас
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sirko_1111    01.04.2018, 21:59
Оценка:  +2
Sirko_1111
Главное, что ЧП не случилось.
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