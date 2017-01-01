В Одессе гражданин Франции пытался прыгнуть с моста

Француз 1993 года рождения, который разочаровался в жизни, вечером 1 апреля пытался прыгнуть с одного из мостов Одессы. Полиции удалось отговорить мужчину от самоубийства.

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В Одессе гражданин Франции пытался совершить самоубийство, прыгнув со Строгановского моста. Об этом сообщили в пресс-службе одесской полиции, пишет УНИАН в понедельник, 2 апреля.

Отмечается, что француз 1993 года рождения, который, как он сам отметил, разочаровался в жизни, вечером 1 апреля пытался прыгнуть с одного из мостов.

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Благодаря полиции, Национальной гвардии и прохожим, которые сообщили о происшествии, мужчину удалось спасти.

“Француз собирался прыгнуть с моста. Говорит: “Разочаровался жизнью“. Пообщались. Передумал“, - сказал руководитель Главного управления Нацполиции региона Дмитрий Головин.

Напомним, 8 марта в Одесской области мальчик повесился после ссоры с матерью.