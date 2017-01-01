Экс-охраннику Яроша в России продлили арест

Украинского военнослужащего обвиняют в том, что он был членом Правого сектора, участвовал в событиях Евромайдана и АТО на востоке Украины.

Украинскому военнослужащему, экс-охраннику нардепа Дмитрия Яроша Александру Шумкову суд в российском Брянске продлил до 5 июня срок содержания под стражей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщают Грани.

На слушаниях следователь брянского главка Следственного комитета РФ Александр Шпаков заявил, что украинского солдата нужно оставить под стражей, поскольку по делу необходимо допросить трех свидетелей, которые якобы могут подтвердить его вину. Один из этих свидетелей находится в Якутии, другой в Владимирской области.

Отмечается, что в Якутии находится украинский режиссер Олег Сенцов, а во Владимирской области - еще один незаконно удерживаемый в РФ украинец Николай Карпюк.

Сам Шумков и его адвокат хотели освобождения под залог.

На суде также выяснилось, что 7 декабря 2017 года Шумкову было заново предъявлено обвинение. Причину этого родственники политзаключенного уточнить затруднились, отмечает издание.

Шумкова обвиняют в участии в "экстремистской организации". Как утверждается в деле, он состоял в Правом секторе с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд России запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

Также политзаключенному вменяют участие в Революции достоинства (в деле события Евромайдана названы "свержением конституционного строя Украины") и АТО на востоке Украины. Также Шумкова допрашивали относительно подавления украинскими активистами пророссийского мятежа 2 мая 2014 года в Одессе, однако в дело этот эпизод не вошел, поскольку обвиняемого в этот день в городе не было.

Шумков - уроженец Одессы. Получил высшее юридическое образование. С подросткового возраста участвовал в националистическом движении. Был активистом Евромайдана. В 2014 году - один из охранников Яроша. Через три недели после выхода из Правого сектора, 20 ноября, поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в войсковой части № 4067 в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне.

17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября мать солдата Лариса Шумкова получила из брянского главка следственного комитета РФ письмо о том, что ее сын задержан в России. При этом датой задержания Шумкова в письме было названо 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло три недели. На свидании в СИЗО Шумков рассказывал матери, что, когда он поздно вечером 17 августа шел по улице, на него набросились несколько мужчин и затолкали в машину. Там ему ввели снотворное.