Умер Юрий Солошенко, освобожденный из российского плена

Юрию Солошенко было 75 лет и у него была онкология. Об этом рассказала вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

В среду, 4 апреля на 76 году жизни умер освобожденный из плена РФ политический узник Юрий Солошенко. Печальную новость сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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“Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович..... он был очень светлый и прекрасный человек. Москва отдала нам его два года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак... Он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 его вытащить и он был это время в кругу семьи“, - пишет вице-спикер.

Политзаключенные Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев вернулись в Украину 14 июня 2016 года. Афанасьева в России приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали терроризм. Солошенко, которому к тому времени было уже 73, был осужден на шесть лет, что в его возрасте могло означать пожизненное заключение. Он был обвинен в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине. Солошенко и Афанасьева обменяли на двух журналистов - Елену Глишинскую и Виталия Диденко, задержанных по подозрению в сепаратизме.

Напомним, 17 июня 2016 года Солошенко говорил о том, как в колонии на него морально давили и пытались сломать.