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Порошенко наградил сенатора США орденом

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Украинский президент наградил в Киеве американского сенатора от Республиканской партии Роберта Портмана орденом За заслуги II степени.
Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом
Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом
Администрация президента Украины
 
Президент Петр Порошенко наградил в среду, 4 апреля, сенатора США Роберта Портмана орденом За заслуги III степени, сообщает пресс-служба главы государства.
 
"Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации президента", – говорится в сообщении.
 
Порошенко выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Киева со стороны Сената США. Президент отметил личные усилия Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций против России.
 
Во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией сепаратистов режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
 
Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта Северный поток-2.

Порошенко за год наградил орденами около 2000 человек
 

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Теги: Украина-США, орден, Порошенко, сенатор
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Источник: korrespondent.net

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