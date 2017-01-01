Порошенко наградил сенатора США орденом

Украинский президент наградил в Киеве американского сенатора от Республиканской партии Роберта Портмана орденом За заслуги II степени.

Президент Петр Порошенко наградил в среду, 4 апреля, сенатора США Роберта Портмана орденом За заслуги III степени, сообщает пресс-служба главы государства.

"Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации президента", – говорится в сообщении.

Порошенко выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Киева со стороны Сената США. Президент отметил личные усилия Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций против России.

Во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией сепаратистов режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников.





Порошенко за год наградил орденами около 2000 человек Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта Северный поток-2.

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