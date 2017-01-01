В центре Львова нашли сооружение XIII века

На улице Веселой ученые изучили материалы шести культурно-хронологических горизонтов .

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В центре Львова археологи завершили исследования на улице Веселой, 5, где планируется строительство гостиницы. Самой интересной находкой стали остатки сооружения XIII века.

Об этом сообщила спасательная археологическая служба.

Нынешние исследования были продолжением раскопок, которые проводили в 2014-2015 гг. На этот раз ученые исследовали небольшой участок площадью 50 м2.

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“Зафиксировано четыре неподвижные археологических объекта. Наиболее интересным из них является остатки углубленного сооружения квадратной формы, датируется XIII в. Культурно-хронологическая принадлежность еще двух объектов не определена в связи с отсутствием в них подвижного археологического материала“, - рассказал руководитель научной экспедиции спасительной археологической службы Николай Шницар.

Также археологи нашли части захоронения позднего средневековья за пределами строительного котлована.

Стоит отметить, что 2014-2015 годах львовские археологи обнаружили поселение древних славян. На глубине пяти метров нашли хозяйственные ямы, в которых были обломки лепной посуды и пряслица. Их датируют серединой VII в. н.э. и относят к пражско-корчацкой археологической культуре.

Общая площадь исследований на улице Веселой составила 324 м2. Ученые изучили материалы шести культурно-хронологических горизонтов - раннежелезного времени, пражской культуры, райковецкой культуры, древнерусского времени, захоронения периода позднего средневековья и сооружения нового времени.

Из всех объектов наибольший интерес вызывают три горизонта славяно-русской эпохи.

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“Традиция непрерывного охозяйствования этой территории является, по крайней мере, на 600 лет старше первого письменного упоминания о Львове. Новая информация существенно дополняет раннюю историю города и еще раз подтверждает положение того ядра, из которого развился древнерусский Львов“, - уверяет директор НИЦ Спасательная археологическая служба Института археологии НАН Украины Олег Осаульчук.

Напомним, 26 декабря 2017 года В КГГА поддержали проект создания музея вместо ТРЦ на Почтовой площади столицы.