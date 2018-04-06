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"Болезнь в головах": матрешки для украинских писанок возмутили чиновницу

Комментариев: 3
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе оскорблена пасхальными украшениями в магазинах.
Матрешка, возмутившая чиновницу
Матрешка, возмутившая чиновницу
.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

В магазинах Киева сейчас в большом количестве продаются пасхальные атрибуты – посыпки для пасок, пищевые и всевозможные наклейки для писанок. Среди пасхальных украшений замечены наклейки с изображением традиционной русской расписной куклы – матрешки. Это заметила и возмутилась на своей станице в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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“Едешь поздно с работы домой, ближе к началу нового дня, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи - нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать еще нереализованные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса“, – написала Климпуш-Цинцадзе.

Также чиновница назвала идею украшать украинские писанки русскими матрешками “болезнью в головах“.

Напомним, в пятницу 6 апреля сообщалось, что в России сделали пасхальный смартфон.

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Теги: Украина, Климпуш-Цинцадзе, Пасха, Матрешка, абсурд
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Комментариев (3)
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vysnovok    06.04.2018, 12:33
Оценка:  0
vysnovok
Материал предоставлен в качестве рекламы. Сразу после
прочтения заметки, все православные, побегут за матрёшками.
and5805    06.04.2018, 12:32
Оценка:  0
and5805
И это обежает человека который имеет отношение Украине, как ...... с пятой ногой!!!!
vysnovok    06.04.2018, 12:36
Оценка:  0
vysnovok
Те, кого "обежает" и у кого имеется 5-я нога, пусть от греха подальше убежают.
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