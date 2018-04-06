"Болезнь в головах": матрешки для украинских писанок возмутили чиновницу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе оскорблена пасхальными украшениями в магазинах.

В магазинах Киева сейчас в большом количестве продаются пасхальные атрибуты – посыпки для пасок, пищевые и всевозможные наклейки для писанок. Среди пасхальных украшений замечены наклейки с изображением традиционной русской расписной куклы – матрешки. Это заметила и возмутилась на своей станице в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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“Едешь поздно с работы домой, ближе к началу нового дня, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи - нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать еще нереализованные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса“, – написала Климпуш-Цинцадзе.

Также чиновница назвала идею украшать украинские писанки русскими матрешками “болезнью в головах“.

Напомним, в пятницу 6 апреля сообщалось, что в России сделали пасхальный смартфон.