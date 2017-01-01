Во Львове мужчина продавал гранату на вокзале
Сотрудники полиции задержали на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 6 апреля.
Отмечается, что вечером в полицию поступила информация о неизвестном, который на вокзале предлагает прохожим купить у него гранату.
"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", – говорится в сообщении.
Полиция выясняет происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне в селе Опытное Донецкой области нашли мертвого мужчину, который подорвал себя гранатой в собственном доме. Установлено, что накануне он угрожал этой гранатой своему брату.
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