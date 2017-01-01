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Во Львове мужчина продавал гранату на вокзале

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Львовянин предлагал гранату прохожим на пригородном вокзале. Полицейские изъяли гранату и направили ее на экспертное исследование.
В Украине почти ежедневно происходят инциденты с гранатами
В Украине почти ежедневно происходят инциденты с гранатами

Сотрудники полиции задержали на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 6 апреля.

Отмечается, что вечером в полицию поступила информация о неизвестном, который на вокзале предлагает прохожим купить у него гранату.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в селе Опытное Донецкой области нашли мертвого мужчину, который подорвал себя гранатой в собственном доме. Установлено, что накануне он угрожал этой гранатой своему брату.

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Теги: Львов, вокзал, полиция, мужчина, граната
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Источник: korrespondent.net

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