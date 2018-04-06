Суд оштрафовал экипаж судна Норд

Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы. Санкция – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Приморский районный суд Мариуполя постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна Норд из Крыма, задержанного украиснскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 6 апреля.

"Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", – сказала представитель компании-владельца сейнера – керченского рыбколхоза имени Первого мая – Анна Шевелева.

Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы (ч.2 ст.204 КоАП Украины), санкция – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-5100 гривен – ред.) или до 15 суток административного ареста.

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.