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Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

Комментариев: 4
Вера Савченко опубликовала на своей странице в соцсети фото корзинки со стилизованными под писанки муляжами гранат. Также она опубликовала фото сестры, которая расписывает яйца.
Вера Савченко поздравила украинцев с Пасхой
Вера Савченко поздравила украинцев с Пасхой
Vira Savchenko / Facebook

Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскрес".

Напомним, Савченко подозревают в организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее сообщалось, будто Савченко пришла на заседание ВР 15 марта с гранатами в сумке.

 

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Теги: фото, Савченко, граната, Надежда Савченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Sirko_1111    07.04.2018, 22:00
Оценка:  -5
Sirko_1111
Боріться і поборете пузатих хазяїв.
Из_бана    07.04.2018, 21:57
Оценка:  +1
Из_бана
М-да. Не яйца красят человека, а человек яйца.
Дратутий    07.04.2018, 21:54
Оценка:  +3
Дратутий
Веруня, и тебя тем же концом, по тому же месту
vicinq    07.04.2018, 21:51
Оценка:  +4
vicinq
Хвора людына.
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