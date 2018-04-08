ВСУ поразили опорный пункт у Авдеевки - волонтеры

Из этого пункта велись обстрелы по жилым кварталам города и позициям украинских военных, сообщают волонтеры. Уничтожить его помогли координаты с коптера.

Украинские военные поразили опорный пункт сепаратистов в районе Авдеевки. Об этом сообщается в Facebook фонда Повернись живим.

Отмечается, что из этого пункта велись обстрелы по жилым кварталам города и позициям ВСУ.

Опорный пункт получил название Господарочка, поскольку так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

"Профессионально нарытые окопы, чуть правее - ДФС. Напротив через дорогу начинается Авдеевская промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что снаряды уничтожены благодаря точной корректировке с коптера.

Напомним, с 30 марта на Донбассе начало действовать "пасхальное" перемирие. Ранее президент Петр Порошенко рассказал, как "дожал" Путина, чтобы он согласился на перемирие.

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