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50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин

Комментариев: 3
Полиция задержала нарушителей правопорядка .
50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин
© facebook.com/Vyacheslav Abroskin
Фото 1/5
  • Пытались незаконно захватить одно из действующих сельских предприятий
  • Наемники брали по 500 гривен за день "работы"
  • Злоумышленники задержаны
  • Полиция изъяла оружие
  • Информации о пострадавших нет
50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин
Пытались незаконно захватить одно из действующих сельских предприятий
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В Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров во время захвата одного из действующих сельских предприятий.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. 

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“Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны“, - написал Аброськин.

Также он уточнил, что “рыночная стоимость“ одного дня работы таких наемников-вышибал - 500 гривен.

Напомним, в конце февраля полиция Одессы начала уголовное производство по статье Самоуправство в связи с попыткой захвата админкорпуса санатория Лермонтовский.

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Теги: рейдеры, Черкасская область, фермер, сельское хозяйство
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Комментариев (3)
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П    10.04.2018, 16:19
Оценка:  +2
П
Кому там призывников не хватает?
Serg2176    10.04.2018, 16:01
Оценка:  0
Serg2176
недорого... можт и себе чета захватить
Ser7    10.04.2018, 16:20
Оценка:  +1
Ser7
У нас отжали здание...И полиции пофиг на это.

500 гривен это день работы одного человека в массовке.
Если что-то серьезное -расценки выше.
Плюс за услуги нотариуса надо заплатить и так далее..

Нотариус Павловская есть. Никак ее не посадят и доступ в реестр не закроют..Беспредел полный в стране..
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