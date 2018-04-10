50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин

Полиция задержала нарушителей правопорядка .

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В Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров во время захвата одного из действующих сельских предприятий.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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“Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны“, - написал Аброськин.

Также он уточнил, что “рыночная стоимость“ одного дня работы таких наемников-вышибал - 500 гривен.

Напомним, в конце февраля полиция Одессы начала уголовное производство по статье Самоуправство в связи с попыткой захвата админкорпуса санатория Лермонтовский.