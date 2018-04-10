50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин
В Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров во время захвата одного из действующих сельских предприятий.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Читай также: Одиозный владелец Сапсан-Спорт присвоил земли Минобороны - СМИ
“Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны“, - написал Аброськин.
Также он уточнил, что “рыночная стоимость“ одного дня работы таких наемников-вышибал - 500 гривен.
Напомним, в конце февраля полиция Одессы начала уголовное производство по статье Самоуправство в связи с попыткой захвата админкорпуса санатория Лермонтовский.
500 гривен это день работы одного человека в массовке.
Если что-то серьезное -расценки выше.
Плюс за услуги нотариуса надо заплатить и так далее..
Нотариус Павловская есть. Никак ее не посадят и доступ в реестр не закроют..Беспредел полный в стране..