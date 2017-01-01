МИД призвал наказать причастных к химатаке в Сирии

Украина отмечает необходимость привлечения к ответственности не только исполнителей этого ужасного преступления, но и их международных спонсоров, заявили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с возможным применением 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия, жертвами которого стали десятки мирных жителей, и призывет привлечь к ответственности всех причастных к химатаке. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном во вторник, 10 апреля.

"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве убеждены, что последние события в Думе и Солсбери (Великобритания) "подтверждают важность принятия неотложных шагов для предотвращения применения химического оружия в будущем".

"В этой связи еще раз подчеркиваем ответственность России, которая превратила Европу и Ближний Восток на полигон испытания своего оружия", - подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что Украина ожидает результатов расследования, которое должно быть проведено Миссией Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов, и подчеркивает необходимость привлечения к ответственности не только исполнителей этого ужасного преступления, но и их международных спонсоров.

Ранее сообщалось, что руководители Великобритании, Франции и США скоординировали общий ответ на использование химического оружия в Сирии.

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