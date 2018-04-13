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Порошенко призывает лишить РФ права вето в СБ ООН

Комментариев: 2
Президент Украины считает, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, которая повысит ее эффективность. Также он призвал усилить эффективность НАТО.

Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом во время интервью журналистам в пятницу, 13 апреля, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По мнению главы государства, страна-агрессор должна быть лишена возможности блокировать решения Совета безопасности ООН.

"Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", - заявил Порошенко.

Напомним, недавно посол США в ООН рассказала о презрении к этой организации из-за ее неэффективности.

Ранее генсек ООН заявил о начале холодной войны.

 

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Теги: Россия, ООН, видео, Порошенко, вето, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    13.04.2018, 20:04
Оценка:  -2
BabaYul
Пора ему уже завязывать с алкоголем.
Sinobi-life    13.04.2018, 20:22
Оценка:  +3
Sinobi-life
Тебе кокс подогнали???
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