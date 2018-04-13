Порошенко призывает лишить РФ права вето в СБ ООН

Президент Украины считает, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, которая повысит ее эффективность. Также он призвал усилить эффективность НАТО.

Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом во время интервью журналистам в пятницу, 13 апреля, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По мнению главы государства, страна-агрессор должна быть лишена возможности блокировать решения Совета безопасности ООН.

"Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", - заявил Порошенко.

Напомним, недавно посол США в ООН рассказала о презрении к этой организации из-за ее неэффективности.

Ранее генсек ООН заявил о начале холодной войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet