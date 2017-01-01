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Сутки в АТО: 52 обстрела, трое раненых

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Из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты "Бутовка".
 
За прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, трое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
"На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкиного, а из минометов калибра 82 мм – Песков и Шахты "Бутовка", – говорится в отчете.
 
Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП – по защитниках Новотроицкого и Водяного.
 
 
Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкиного, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а возле Водяного, Гнутового, Шахты "Бутовка" и Талаковки – велся снайперский огонь.
 
"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского", – подчеркнули в штабе.
 
Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Майорска.
 
Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.
 
Напомним, что АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатирована в Операцию объединенных сил.
 
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Теги: донбасс, военные, ВСУ, АТО, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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