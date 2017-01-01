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Боевики отдали тело военного ВСУ, который пропал без вести

Спецтема: Война на Донбассе
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Силами поисковой группы "Эвакуация-200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
На Донбассе продолжают погибать украинские военные
На Донбассе продолжают погибать украинские военные
 
Боевики передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пропал без вести 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
“Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон“, - говорится в сообщении.
 
Силами поисковой группы “Эвакуация-200“ тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
В штабе добавили, что после проведения этих мероприятий, а также оформления соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.
 
Напомним, 6 марта представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины Эвакуация 200 передали родственникам тело боевика группировки ДНР.

 
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Теги: ВСУ, потери, АТО, Потери Украины в АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины
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