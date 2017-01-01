На Буковине на берегу реки нашли пакет с телом младенца
На Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает полиция Черновицкой области.
Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.
"О страшной находке на территории города Вашковцы Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено", - сообщили в полиции.
В полиции начали поиски роженицы.
По данному факту открыли уголовное производство. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Проводится досудебное расследование.
Ранее в Киеве на металлобазе нашли тело младенца.
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