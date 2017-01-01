На Буковине на берегу реки нашли пакет с телом младенца

Тело мальчика находилось в полиэтиленовом пакете. Видимых телесных повреждений не обнаружили. По данному факту открыто уголовное производство.

На Буковине из реки достали мертвого младенца

На Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает полиция Черновицкой области.

Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

"О страшной находке на территории города Вашковцы Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено", - сообщили в полиции.

В полиции начали поиски роженицы.

По данному факту открыли уголовное производство. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в Киеве на металлобазе нашли тело младенца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet