Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел

Автобус, который перевозил сменный персонал Донецкой фильтровальной станции, в 15:40 попал под обстрел. Пять человек получили ранения.

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции во вторник, 17 апреля, попали под обстрел, в результате которого пять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Инцидент произошел в 15:40.

"Сегодня в 15:40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее, в марте, в Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

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