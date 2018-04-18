Киевлянин получил штраф из-за онлайн страховки

Когда житель Киева показал полицейским действующую страховку на экране смартфона, они заявили, что на транспортное средство страховой полис не оформлен, и оштрафовали водителя.

Житель Киева Максим Скрыгин, который оформил страховку в электронном виде, получил штраф. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает издание AIN.

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Получив страховку, киевлянин столкнулся с проверкой полиции в столице.

По словам Скрыгина, полицейский, не назвав причину, остановил машину и попросил предъявить документы на нее и страховой полис. Когда водитель показал действующую страховку на экране смартфона, правоохранители заявили, что это должен быть бумажный документ утвержденного образца. Затем они проверили наличие полиса в своей базе и заявили, что на данный автомобиль страховой полис не оформлен.

Проверить наличие страховки в открытой базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины сотрудники полиции отказались и оформили протокол об админнарушении.

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Водитель собирается оспорить действия сотрудников полиции в суде.

Отметим, что в Украине с февраля появилась возможность официально оформлять полис ОСАГО в режиме онлайн (вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 31.08.2017 № 3631).

Ранее сообщалось, что в Украине водителям-новичкам, лишенным права управления транспортным средством из-за нарушений, возвращать права уже не будут.