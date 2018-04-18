Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевлянин получил штраф из-за онлайн страховки

Комментариев: 1
Когда житель Киева показал полицейским действующую страховку на экране смартфона, они заявили, что на транспортное средство страховой полис не оформлен, и оштрафовали водителя.
Житель Киева получил штраф из-за купленной онлайн страховки
Житель Киева получил штраф из-за купленной онлайн страховки
Корреспондент.net

Житель Киева Максим Скрыгин, который оформил страховку в электронном виде, получил штраф. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает издание AIN.

Смотри также: Бог фотошопа: киевлянин нарисовал ДТП, чтобы получить страховку

Получив страховку, киевлянин столкнулся с проверкой полиции в столице.

По словам Скрыгина, полицейский, не назвав причину, остановил машину и попросил предъявить документы на нее и страховой полис. Когда водитель показал действующую страховку на экране смартфона, правоохранители заявили, что это должен быть бумажный документ утвержденного образца. Затем они проверили наличие полиса в своей базе и заявили, что на данный автомобиль страховой полис не оформлен.

Проверить наличие страховки в открытой базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины сотрудники полиции отказались и оформили протокол об админнарушении.

Читай также: КГГА хочет включить страховку дома в квартплату

Водитель собирается оспорить действия сотрудников полиции в суде.

Отметим, что  в Украине с февраля появилась возможность официально оформлять полис ОСАГО в режиме онлайн (вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 31.08.2017 № 3631).

Ранее сообщалось, что в Украине водителям-новичкам, лишенным права управления транспортным средством из-за нарушений, возвращать права уже не будут.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, страхование, штраф, онлайн, страховка, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
alex-zol    18.04.2018, 17:52
Оценка:  0
alex-zol
чепушилы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь