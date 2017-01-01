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В Херсоне из ТРЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о "минировании"

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Взрывотехники и кинологи обследовали внутренние помещения и прилегающую территорию ТРЦ. Взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
В Херсоне из ТРЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о "минировании"
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Херсоне эвакуировали около 700 посетителей и персонал торгово-развлекательного центра из-за сообщения о минировании. Информация поступила на электронную почту правоохранителей в 14.20 четверга, 19 апреля, сообщили в областной полиции.

"На место происшествия были направлены представители всех экстренных служб. Охрану общественного порядка и безопасности граждан осуществляли 20 полицейских. Из здания ТРЦ эвакуировали около 700 человек", – говорится в сообщении.

Взрывотехники и кинологи обследовали внутренние помещения и прилегающую территорию ТРЦ. Взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Ранее сегодня во Львове в четвертый раз за две недели поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров.

 

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Теги: Херсон, полиция, эвакуация, ТРЦ, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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