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ООН: Украина – лидер жертв от подрывов на минах

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На сегодняшний день Украина является безоговорочным мировым лидером по количеству жертв противотанковых мин, говорится в сообщении ООН.
Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах
Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах
ОБСЕ/Fаcebook


Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах. Об этом говорится в сообщении Организации Объединенных Наций в Twitter.

"Страна стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что гуманитарный кризис на востоке Украины является "самым старым" в мире. Треть из всех затронутых людей (1,3 млн человек) старше 60 лет.

"Из общего числа пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Из них 1,8 млн проживают на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн – в районах под контролем Киева. Число ВПЛ=1,6 млн", – отмечено в сообщении.

Непрекращающиеся обстрелы подвергают опасности жизни, в том числе, и учеников школ.

Саперы ВСУ обезвредили 179 взрывоопасных предметов

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Теги: Украина, ООН, мины, взрыв, мина
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Источник: korrespondent.net

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