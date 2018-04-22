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В Харьковской области на детской площадке нашли гранату

Комментариев: 1
Прибывшие эксперты выяснили, что граната была неисправна и опасности для окружающих не представляла. Правоохранители изъяли гранату с места происшествия.
В Харьковской области на детской площадке нашли гранату
Прес-служба Нацполіції України

В городе Первомайский (Харьковская область) специалисты- взрывотехники изъяли учебно-имитационную гранату, похожую на РГД-5. Об этом сообщили в областной полиции в воскресенье, 22 апреля.

В частности, согласно сообщению правоохранителей, 21 апреля в полицию позвонила местная жительница Первомайска. Женщина сообщила, что на детской площадке среди автомобильных шин увидела предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место происшествия эксперты, выяснили, что граната была неисправна и опасности для окружающих не представляла. Правоохранители изъяли гранату с места происшествия. Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Ранее в Харькове полиция задержала мужчину с гранатой.

 

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Теги: Харьковская область, полиция, детская площадка, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    22.04.2018, 23:31
Оценка:  +2
barakuda*777
Повезло, что муляж.Уже есть случаи травмированных от находок , выбрасывают утюги и всякие игрушки с сюрпризами.
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