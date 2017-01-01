Нардепу Оксане Продан вернули украденную в 2016-м машину

Транспортное средство обнаружилось в Грузии.

Народному депутату Оксане Продан вернули автомобиль, похищенный злоумышленниками еще два года назад – транспортное средство обнаружилось в Грузии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Марка машины - Toyota RAV4, 2016 года выпуска, черного цвета. Автомобиль доставили из Грузии.

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“Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украину сложная, но мы ее прошли. Спасибо отдельным нашим правоохранителям, которые вопреки общему нежеланию всей системы, помогали мне вернуть машину. Спасибо грузинам на всех этапах и уровнях, потому что они не только задержали, сохранили машинку, но действительно очень помогли мне ее вернуть “, - написала Продан в Facebook.

Напомним, в октябре прошлого года СМИ сообщали, что из-под Кабмина угнали авто с документами на имя нардепа Грановского. Позже авто якобы нашли на станции Петровка в Киеве. Позже нардеп опроверг эту информацию.