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Имущество завода Укроборонпрома продают за долги по выплате зарплаты

Комментариев: 2
Общая стоимость выставленных на продажу зданий и земли составляет 52,3 миллиона гривен.
Задолженность Николаевского судостроительного завода по зарплате - 30,2 млн грн
Задолженность Николаевского судостроительного завода по зарплате - 30,2 млн грн
novosti-mk.org

Здания и землю государственного Николаевского судостроительного завода, который принадлежит Укроборонпрому, продают за задолженности предприятия по выплате заработной платы своим работникам. 

Об этом сообщает пресс-служба Системы электронных торгов арестованным имуществом (сетами).

“На продажу выставлено: административный бытовой корпус площадью 15 026,6 кв. м .; достроенная набережная с берегоукреплением 400 п.м .; железнодорожные пути 300 п. м .; автодороги и другие сооружения“, - говорится в сообщении.

При этом, задолженность предприятия перед своими работниками составляет 30,2 миллионов гривен.

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Стоит отметить, это уже не первый подобный аукцион по продаже имущества должников по выплате зарплаты. В целом, с начала апреля такого имущества продали на 38 700 000 грн.

Напомним, что в начале апреля 2018 Министерство юстиции начало кампанию принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы. Министерство опубликовало список крупнейших должников по оплате труда.

 

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Теги: задолженность по зарплате, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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Операторська    24.04.2018, 16:32
Оценка:  -1
Операторська
А кораблі Україні вже не потрібні? Воювати будемо катерами?
AloneInNight    24.04.2018, 16:35
Оценка:  0
AloneInNight
Если честно, то в этом полуразрушенном "админзданкорпусе" вы никаких кораблей не построите, при всем желании.
AloneInNight    24.04.2018, 16:16
Оценка:  0
AloneInNight
Там этот "административный бытовой корпус" просто руины и его площадь никому не интересна - только на снос.
Но это почти 7 гектаров земли в Николаеве с начальной ценой в 52 млн грн.
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