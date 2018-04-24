Имущество завода Укроборонпрома продают за долги по выплате зарплаты

Общая стоимость выставленных на продажу зданий и земли составляет 52,3 миллиона гривен.

Здания и землю государственного Николаевского судостроительного завода, который принадлежит Укроборонпрому, продают за задолженности предприятия по выплате заработной платы своим работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Системы электронных торгов арестованным имуществом (сетами).

“На продажу выставлено: административный бытовой корпус площадью 15 026,6 кв. м .; достроенная набережная с берегоукреплением 400 п.м .; железнодорожные пути 300 п. м .; автодороги и другие сооружения“, - говорится в сообщении.

При этом, задолженность предприятия перед своими работниками составляет 30,2 миллионов гривен.

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Стоит отметить, это уже не первый подобный аукцион по продаже имущества должников по выплате зарплаты. В целом, с начала апреля такого имущества продали на 38 700 000 грн.

Напомним, что в начале апреля 2018 Министерство юстиции начало кампанию принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы. Министерство опубликовало список крупнейших должников по оплате труда.