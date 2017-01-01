В Украине почтили память героев Чернобыльской АЭС

Чернобыльская катастрофа повлияла на миллионы людей, привела к тяжелым экологическим, социально-экономическим последствиям не только для Украины, но и для Европы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в четверг, 26 апреля, почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Так, Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter написал, что Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года.

Также он добавил, что чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.

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“Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений“, - написал президент.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

В то же время Владимир Гройсман отметил масштабы катастрофы для всей страны.

“Чернобыльская авария. Страшная катастрофа, разрушила миллионы жизней. Трагедия для Украины и всего мира. Помним“, - написал на своей странице в соцсети Facebook.

На сайте СНБО Украины отмечается, что Чернобыльская катастрофа привела к тяжелым экологическим, социально-экономическимпоследствиям.

“Сегодня годовщина Чернобыльской трагедии. Более тридцати лет прошло с тех пор, как произошла крупнейшая атомная катастрофа планетарного масштаба. Так или иначе, Чернобыльская катастрофа повлияла на миллионы наших соотечественников, привела к тяжелым экологическим, социально-экономическим и медицинским последствиям не только для Украины, но и для Европы в целом. Ее роковое эхо мы чувствуем и по сей день. Должны сделать все, чтобы преодолеть эту вселенскую трагедию“, - говорится в сообщении.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что за прошедшие с момента трагедии десятилетия люди не забыли подвиги ликвидаторов аварии.

“Время не стерло в памяти миллионов людей подвиг военнослужащих, пожарных, строителей, энергетиков-атомщиков, инженеров-конструкторов, тысяч добровольцев. Герои-ликвидаторы, которые добровольно пошли на смерть в мирное время, стали символом мужества и жертвенности во имя сохранения нынешнего и грядущих поколений“, - отметил Александр Турчинов.

Также сообщается, что в Припяти ровно в час и 24 минуты - именно тогда, 32 года назад, произошел взрыв на атомной станции, люди зажгли 32 свечи. Позже более сотни свечей зажгли и в окнах зданий вокруг площади, в том числе в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

Также в Киеве вночь на 26 апреля состоялось возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля.

Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС и американская компания Holtec International в третьем квартале 2018 года планируют начать ввод в эксплуатацию нового сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).