Авария произошла возле села Карпатское Львовской области. Пострадали несколько человек. Их госпитализировали.

Вблизи села Карпатское Львовской области во время экспедиции Карпатский Кордон 2018 автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Владимир Олейник.

"Автокатастрофа. Ищут вертолет. Люди живы, нужна эвакуация. Только что в селе Карпатское Львовской области во время ралли с горы взлетела машина. Медики оказали первую медицинскую помощь. Нужна эвакуация вертолетом. Львовская спасательная служба выслала машину, которая в той ситуации не очень поможет", - написал он.

По данным Варта-1, в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом автомобиль слетел с горы

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