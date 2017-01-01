Переключиться на мобильную версию

Под Львовом автомобиль слетел с горы

Комментариев: 0
Авария произошла возле села Карпатское Львовской области. Пострадали несколько человек. Их госпитализировали.
Во Львовской области автомобиль слетел с горы
Во Львовской области автомобиль слетел с горы
Варта 1

Вблизи села Карпатское Львовской области во время экспедиции Карпатский Кордон 2018 автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Владимир Олейник.

"Автокатастрофа. Ищут вертолет. Люди живы, нужна эвакуация. Только что в селе Карпатское Львовской области во время ралли с горы взлетела машина. Медики оказали первую медицинскую помощь. Нужна эвакуация вертолетом. Львовская спасательная служба выслала машину, которая в той ситуации не очень поможет", - написал он.

По данным Варта-1, в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.

 

 

Ранее на автодороге Киев-Чернигов возле населенного пункта Ивановка на полном ходу перевернулся автомобиль.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, фото, горы, Карпаты, авария, эвакуация, автомобиль, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь