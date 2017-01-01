Под Львовом автомобиль слетел с горы
Вблизи села Карпатское Львовской области во время экспедиции Карпатский Кордон 2018 автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Владимир Олейник.
"Автокатастрофа. Ищут вертолет. Люди живы, нужна эвакуация. Только что в селе Карпатское Львовской области во время ралли с горы взлетела машина. Медики оказали первую медицинскую помощь. Нужна эвакуация вертолетом. Львовская спасательная служба выслала машину, которая в той ситуации не очень поможет", - написал он.
По данным Варта-1, в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.
Cмотрите фотогалерею: Под Львовом автомобиль слетел с горы
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