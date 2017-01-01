Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство", проводится служебное расследование.

Полицейский мог покончить с собой

В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым, сообщает пресс-служба областной полиции.

Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.