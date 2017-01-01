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Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым

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По факту происшествия открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство", проводится служебное расследование.
Полицейский мог покончить с собой
Полицейский мог покончить с собой
 
В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым, сообщает пресс-служба областной полиции.
 
Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.
 
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.
 
По информации источников Укринформа, умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.
 
Напомним, 24 апреля в Херсоне был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.
 
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Теги: Херсон, самоубийство, полиция, Херсонская область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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