Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым
По факту происшествия открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство", проводится служебное расследование.
В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым, сообщает пресс-служба областной полиции.
Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.
По информации источников Укринформа, умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.
Напомним, 24 апреля в Херсоне был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.
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