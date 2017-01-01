Украинцу Грибу продлили арест в РФ на 2 месяца
Октябрьский районный суд Краснодара Российской Федерации продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля, сообщил Громадському отец Павла Игорь Гриб.
По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.
Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
"Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.
Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.
"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения... В последнее время у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, он очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.
Напомним, Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
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