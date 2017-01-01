В Запорожье полицейские расстреляли мужчину

Мужчина бросился на правоохранителей с топором, после чего прозвучало не менее шести выстрелов. Жив ли нападавший - не известно.

В Запорожье, на улице Юности, полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, который бросился на них с топором, сообщает gazeta.zp.ua.

Один полицейский уговаривал мужчину бросить топор, однако тот не сдавался, а потом бросился на патрульных, тогда они открыли огонь.

Из видео понятно, что прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший - неизвестно. В полиции пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, в Запорожье на пешехода упал подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб.