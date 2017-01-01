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Киев осуждает продление ареста Грибу в России

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Министерство иностранных дел Украины требует освобождения политзаключенного и допуск к нему врачей.
В МИД Украины осудили продление ареста Павлу Грибу
В МИД Украины осудили продление ареста Павлу Грибу
Корреспондент.net

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, что Киев осуждает продление ареста незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара украинцу Павлу Грибу.

"Решительно осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допустить (к нему – ред.) украинских врачей", – написала она вечером в воскресенье, 29 апреля.

Ранее суд Краснодара продлил арест Грибу на два месяца. Его отец Игорь Гриб ранее сообщил, что Павел не получает лекарств и состояние его здоровья ухудшилось.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе 2017 года 19-летний Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

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Теги: Россия, МИД Украины, арест, политзаключенные, украинец, Павел Гриб
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Источник: korrespondent.net

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