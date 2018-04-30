В Днепре мужчина угнал авто и сбил женщину во время погони

Полицейские задержали угонщика.

30 апреля на улице Киевской в Днепре неизвестный угнал автомобиль BMW. Об угоне авто на литовских номерах в полицию сообщили в 14:32. Об этом Информатор сообщает с места события.

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В 14:40 по городу был введен план Перехват. Спустя несколько минут патрульный экипаж заметил подходящий по ориентировке BMW, который двигался в сторону выезда из города.

На Криворожской трассе, убегая от полиции, угонщик сбил женщину-велосипедиста. От полученных травм она скончалась на месте. По словам патрульных, от велосипеда почти ничего не осталось — сильный удар превратил его в груду обломков, которые затем “укатали“ другие автомобили.

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Проехав еще около километра, мужчина остановил авто и попытался скрыться, но ему это не удалось.

Подозреваемого в угоне BMW и совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия задержали. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и СОГ. Все подробности и обстоятельства инцидента выясняются.