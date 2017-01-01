Фукуяма рассказал, как Украине победить коррупцию

Известный американский профессор посетил встречу Диалоги о будущем в Киеве. Коррупцию он назвал "очень распространенным в Украине феноменом".

Известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что для преодоления коррупции в Украине необходимо наделить НАБУ дополнительными полномочиями, а также усилить судебную ветвь власти, сообщает 24 канал.

Такое мнение профессор Стэнфордского университета США выразил в кулуарах встречи Диалоги о будущем в Киеве.

"В основном коррупция имеет политическую окраску... Коррупция - это очень распространенный в Украине феномен, очень много коррумпированных людей есть именно в политике", - отметил Фукуяма.

По его мнению, коррупционеры используют свое положения для собственного обогащения.

"НАБУ должен получить более широкие полномочия... Для того, чтобы проводить, во-первых, следственную деятельность, а потом привлекать виновных к ответственности. Конечно, нужно усилить судебную ветвь власти, поскольку сейчас она не такая независимая. Это является критически важными элементами для обеспечения верховенства права", - убежден политолог.

Фукуяма отметил, что никакого роста уровня жизни населения нельзя достичь без экономического роста страны и призвал не ограничивать свободу слова в Украине.

"Я думаю, что факт наличия войны в Украине не должен создавать предпосылок для ограничения или свободы слова, демократического дискурса, или свободы самовыражения", - отметил он.

Фрэнсис Фукуяма - известный американский философ, политический экономист, публицист японского происхождения. Профессор Стэнфордского университета. Автор известной статьи "Конец истории и последний человек". Длительное время занимался исследованием СССР и России.

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