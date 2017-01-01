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Первомай в Симферополе: карнавал и байкеры

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Во временно оккупированном Крыму в Симферополе празднуют Первомай 2018. В торжественном шествии принимают участие тысячи людей, оркестр, костюмированные коллективы и колона байкеров.
Карнавал, оркестр и байкеры: 1 мая в Симферополе, фото, видео
Карнавал, оркестр и байкеры: 1 мая в Симферополе, фото, видео
crimea.kp.ru

Во вторник, 1 мая, в Симферополе проходит тождественное шествие посвященное празднику первомая. По данным СМИ  в  демонстрации приняли участие более 25 тысяч человек.

Движение колонны в Симферополе началось утром на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя. Дальше шествие двинулось вдоль площади имени В.И. Ленина до площади Советской.

На шествие организованно вышли представители руководства республики, городских властей и коммунальных предприятий. Также на улицы вышли трудовые коллективы, общественные организации, школьники и творческие коллективы.  Они прошли по улицам города в костюмах. В колонне едут несколько десятков байкеров. 

 
Шествие, посвященное Дню трудящих, в Симферополе сопровождают речи по громкоговорителях. 
 
 
 
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Теги: видео, фото, праздник, Симферополь, первомай, 1 мая, демонстрация
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Источник: korrespondent.net

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