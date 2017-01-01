Первомай в Симферополе: карнавал и байкеры

Во временно оккупированном Крыму в Симферополе празднуют Первомай 2018. В торжественном шествии принимают участие тысячи людей, оркестр, костюмированные коллективы и колона байкеров.

Во вторник, 1 мая, в Симферополе проходит тождественное шествие посвященное празднику первомая. По данным СМИ в демонстрации приняли участие более 25 тысяч человек.

Движение колонны в Симферополе началось утром на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя. Дальше шествие двинулось вдоль площади имени В.И. Ленина до площади Советской.

На шествие организованно вышли представители руководства республики, городских властей и коммунальных предприятий. Также на улицы вышли трудовые коллективы, общественные организации, школьники и творческие коллективы. Они прошли по улицам города в костюмах. В колонне едут несколько десятков байкеров.

Шествие, посвященное Дню трудящих, в Симферополе сопровождают речи по громкоговорителях.