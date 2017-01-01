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Двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении

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Бывшие милиционеры подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митингов.
Двум бывшим сотрудникам спецподразделения милиции Беркут сообщили о подозрении в разгоне участников Евромайдана
Двум бывшим сотрудникам спецподразделения милиции Беркут сообщили о подозрении в разгоне участников Евромайдана
gettyimages.com

Генпрокуратура сообщила о подозрении еще двум бывшим сотрудникам спецподразделения милиции Беркут в разгоне участников Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом в среду, 2 мая, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что бывшие милиционеры подозреваются в совершении преступления по статье о превышении власти и служебных полномочий, о незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом и составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Один подозреваемый до сих пор является сотрудником полиции.

В настоящее время в указанном эпизоде преступного противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 22 лицам, в том числе восьми высокопоставленным и 12 правоохранителям. Объявлены в розыск 10 подозреваемых, обвинительные акты по 10 людям направлены в суд.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана двум руководителям Нацполиции.

 

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Теги: Генпрокуратура, Беркут, подозреваемые, подозрения, Евромайдан, Разгон Евромайдана
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Источник: korrespondent.net

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