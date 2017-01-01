Сутки в Донбассе: 22 обстрела, ранены трое военных

В течение ночи четверга, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на 6:00 потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Сепаратисты всего совершили 22 обстрела, ранив трех украинских военных, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечено, что боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы.

"В ходе боевых действий в подразделениях наших войск ранены трое военнослужащих. Они оперативно доставлены в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ООС также добавили, что в течение ночи четверга, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на 6:00 потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, ранее в штабе ООС пообещали "жесткий ответ на агрессию" на Донбассе.

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