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СМИ назвали дату встречи Порошенко с Меркель и Макроном

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Переговоры состоятся в немецком городе Ахен, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции.
Ангела Меркель и Петр Порошенко недавно встречались в Берлине
Ангела Меркель и Петр Порошенко недавно встречались в Берлине
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном 10 мая в немецком городе Ахен.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на администрацию украинского президента в четверг, 3 мая.

В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы".

В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.

Ранее, 10 апреля, Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции. Тогда она подчеркнула, что это не будет встреча в нормандском формате.

Позже в Кремле рассказали об "истинном нормандском формате", который невозможен без участия России.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Россия, Украина, Франция, Германия, Порошенко, Ангела Меркель, Петр Порошенко, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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