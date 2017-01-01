Каплин: НАБУ, НАПК и САП занялись незаконным обогащением Рабиновича

Политик добавил, что предыдущие уголовные производства продолжают расследоваться.

Национальное антикоррупционное бюро расследует дополнительные факты, связанные с декларацией нардепа, лидера партии За життя Вадима Рабиновича.

Об этом написал в своем Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

“НАБУ, НАПК и САП совместно занялись незаконным обогащением Вадима-Давида Рабиновича. По его деяниям уже открыты четыре уголовных производства. Только что получил очередной ответ на свое обращение от Национального антикоррупционного бюро. Детективы исследуют дополнительные факты о незадекларированной недвижимости в элитных пригородах столицы, гараже на Липской, скрытых ООО Рабиновича и другие действия в рамках досудебного расследования по признакам ч.3 ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного Кодекса Украины. А также сообщили, что для проведения полной проверки декларации по 2017 данные направили еще и в НАПК“, – заявил он.

Политик добавил, что предыдущие уголовные производства продолжают расследоваться.

“Напомню, в прошлом месяце САП открыла два уголовных производства в отношении Рабиновича по моему заявлению и поручила расследовать их НАБУ. В их рамках изучат, почему двойной гражданин не задекларировал все свои фирмы, а также как получил гарантийный платеж на космическую сумму за землю, которую еще не продал“, – написал Каплин.