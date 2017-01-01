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Антисемитские лозунги на марше в Одессе: полиция завела дело

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Полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.
Арсен Аваков отреагировал на националистический скандал в Одессе
Арсен Аваков отреагировал на националистический скандал в Одессе
МВД Украины

Полиция возбудила уголовное производство в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали на марше националистов в Одессе 2 мая. Об этом в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Тwitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, подобные лозунги - пещерное средневековье.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - написал Аваков.

По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.

 

 

Напомним, лидер Правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая призвала "очистить Украину от евреев".

 

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Теги: Одесса, евреи, скандал, националисты, еврейский вопрос, Аваков, уголовное производство, Арсен Аваков, 2 мая в Одессе
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Источник: korrespondent.net

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