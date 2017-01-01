Антисемитские лозунги на марше в Одессе: полиция завела дело
Полиция возбудила уголовное производство в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали на марше националистов в Одессе 2 мая. Об этом в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Тwitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, подобные лозунги - пещерное средневековье.
"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - написал Аваков.
По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.
В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян"— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2018 г.
Напомним, лидер Правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая призвала "очистить Украину от евреев".
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