Антисемитские лозунги на марше в Одессе: полиция завела дело

Полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.

Арсен Аваков отреагировал на националистический скандал в Одессе МВД Украины

Полиция возбудила уголовное производство в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали на марше националистов в Одессе 2 мая. Об этом в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Тwitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, подобные лозунги - пещерное средневековье.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - написал Аваков.

По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.

В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян" — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2018 г.

Напомним, лидер Правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая призвала "очистить Украину от евреев".

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