В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее
Очагов пожара на складе боеприпасов в окрестностях Балаклеи Харьковской области по состоянию на 19.30 четверга, 3 мая, не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По данным ведомства, основные очаги пожара локализованы.
"На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в заявлении.
Военные и пожарные продолжают тушить возгорания травы на территории не разминированной технической площадки.
Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.
Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.
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