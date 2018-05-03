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В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее

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Основные очаги пожара в окрестностях Балаклеи локализованы. На отдельных участках продолжаются работы по тушению.
Основные очаги возгорания в Балаклее локализованы
Основные очаги возгорания в Балаклее локализованы
Twitter / Slobozhanyn

Очагов пожара на складе боеприпасов в окрестностях Балаклеи Харьковской области по состоянию на 19.30 четверга, 3 мая, не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, основные очаги пожара локализованы.

"На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в заявлении.

Военные и пожарные продолжают тушить возгорания травы на территории не разминированной технической площадки.

Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

 

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Теги: Минобороны, боеприпасы, пожар, пожарные, Балаклея, Взрывы в Балаклее
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Источник: korrespondent.net

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