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Пожар в Балаклее расследуется как халатность

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Начато производство по статье о халатном отношении к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона.
Полиция квалифицировала пожар в Балаклее как халатное отношение к военной службе
Полиция квалифицировала пожар в Балаклее как халатное отношение к военной службе
facebook.com/MNS.GOV.UA

По факту пожара на складе Министерства обороны Украины вблизи Балаклеи Харьковской области начато уголовное производство. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, начато производство по статье о халатном отношении к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения.

Расследование ведет Национальная полиция.

Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

 

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Теги: уголовное дело, полиция, пожар, расследование, халатность, уголовное производство, Балаклея, Взрывы в Балаклее
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Источник: korrespondent.net

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