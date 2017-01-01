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Украина упростит въезд для болельщиков на финал Лиги чемпионов

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Госпогранслужба увеличит количество сотрудников на пунктах пропуска и будет вести работу по предварительным спискам.
Тысячи болельщиков Реала приедут в Киев
Тысячи болельщиков Реала приедут в Киев

Украина сделает все возможное, чтобы футбольные болельщики попали на финал Лиги чемпонов в Киеве. Они будут пересекать украинскую границу по упрощенной схеме. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал в пятницу, 4 мая.

"Планируется увеличение количества сотрудников на пунктах пропуска. Кроме того, для удобства болельщиков, будет вестись работа по предварительным спискам", – написал Цигикал в Twitter.

 
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский. За трофей сразятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на время проведения финала Лиги чемпионов отели Киева подняли цены в десятки, а некоторые – и в сотни раз. Журналисты составили рейтинг самых жадных отелей.

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Теги: Киев, Лига Чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, финал, Реал, болельщики, фанаты
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Источник: korrespondent.net

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